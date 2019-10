Cidades Já são 5 os mortos em desabamento de edifício em Fortaleza Sete pessoas foram resgatadas com vida dos escombros e outra cinco estão desaparecidas desde a queda do prédio

Subiu para cinco o número de mortos após o desabamento de um prédio em Fortaleza na terça-feira, 15. O corpo de um homem foi resgatado dos escombros do Edifício Andréa na manhã desta quinta-feira, 17. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Peroce) identificou a vítima como Antônio Gildasio Holanda, de 60 anos. Já no início da tarde, o Corpo de Bombeiros do Ceará ...