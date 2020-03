Cidades Já são 252 casos suspeitos de coronavírus no País e 2 confirmados Segundo os dados do Ministério da Saúde, outros 89 casos foram descartados

O Ministério da Saúde atualizou os números da Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde (IVIS) e registrou que subiu de 207 para 252 casos suspeitos do novo coronavírus no Brasil. Os casos confirmados da doença continuam sendo os dois já informados, no Estado de São Paulo, de pacientes que voltaram de viagem à Itália. Segundo os dados da Plataforma IVIS, outros 89 c...