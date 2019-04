Vida Urbana Já são 16 os mortos na queda de prédios na zona oeste do Rio Mais cinco corpos foram encontrados nesta terça-feira (16) pelo Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros retirou nesta terça-feira (16) mais cinco corpos dos escombros dos edifícios que desabaram na sexta-feira (12) na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro. Com isso, o número de mortos na tragédia chega a 16. Oito pessoas ficaram feridas no acidente, das quais quatro continuam internadas. Pelo quinto dia consecutivo, os bombeiro...