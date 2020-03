Cidades 'Já nem tenho medo mais do coronavírus', diz brasileiro na Itália Chef brasileiro mora em Milão, está em casa e chamou quarentena de férias forçadas

Há exatas duas semanas, quando a rápida dispersão de casos do novo coronavírus pegava de surpresa a Itália, o chef brasileiro Gustavo de Miranda de Lima, de 23 anos, que mora em Milão, contou ao Estado como o clima lá naquele momento era de incerteza e medo. Neste domingo, diante da decisão do governo de colocar em quarentena toda a região da Lombardia, onde fica a c...