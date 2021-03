Cidades Já em calamidade, municípios de Goiás registram piora no aumento de casos de Covid-19 Quase metade das cidades que estavam em com status vermelho no primeiro mapa de calor do Estado teve piora nos índices da doença, enquanto só um quarto melhorou

Quase metade dos 89 municípios goianos classificados como estado de calamidade no primeiro mapa calor da Covid-19 no Estado registrou aumento no número de casos ativos da doença depois de um mês da divulgação do quadro. A medida estadual que orientava os municípios a fecharem os serviços não essenciais foi acatada de diferentes formas pelas cidades. Os números demonst...