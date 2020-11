Cidades Suspeitos de estelionato são presos pela PRF em Itumbiara Dupla que já tem passagens pelo crime foi flagrada com folhas de cheques de terceiros e uma CNH falsa

Uma dupla suspeita de estelionato foi presa nesta sexta-feira (27) durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-153, em Itumbiara, no sul de Goiás. De acordo com a PRF, os suspeitos foram flagrados com 20 folhas de cheques de postos de combustíveis, além de uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa. Ainda de acordo com a PRF, a dupla já têm...