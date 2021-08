Cidades Produtor rural é preso em Itumbiara após ser flagrado ateando fogo em mata às margens da BR-153 Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a denúncia foi feita por motoristas que passavam pelo local

Um produtor rural de 55 anos foi preso após ser flagrado ateando fogo em uma mata às margens da BR-153, no trecho que liga as cidades de Goiatuba a Itumbiara, na noite de quinta-feira (26). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a denúncia foi feita por motoristas que passavam pelo local. Ainda de acordo com a corporação, os condutores que trafegavam pela v...