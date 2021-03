Cidades Prefeitura de Itumbiara abre processo seletivo para contratação de profissionais de saúde São ofertadas 96 vagas e mais 154 para cadastro de reserva em diferentes áreas

A Prefeitura de Itumbiara, no Sul de Goiás, abriu processo seletivo para contratação de 96 profissionais de saúde e mais 154 para cadastro de reserva. As vagas ofertadas são para médicos, farmacêuticos, enfermeiros, técnicos em radiologia, enfermagem, psicólogos, fisioterapeutas, e outros profissionais para trabalhar nas unidades de saúde no combate do Covid-19. Os salári...