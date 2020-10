Cidades PM apreende 150kg de maconha e prende quatro suspeitos em Itumbiara, no sul de Goiás Polícia também apreendeu quatro celulares, dois veículos, dinheiro em espécie e uma carteira com cartões

A Polícia Militar apreendeu 97 tabletes de maconha, com aproximadamente 150 kg, na noite desta sexta-feira (23), em Itumbiara, no Sul do Estado. No total, quatro pessoas foram detidas e foram apreendidos também quatro celulares, dois veículos, dinheiro em espécie e uma carteira com cartões. A suspeita da PM é de que a droga tenha sido retirada em Minas Gerais e seria d...