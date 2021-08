Atualizada às 11h12.

Um casal de irmãos foi preso preventivamente, nesta segunda-feira (9), suspeito de tentar matar um homem com dois tiros em julho deste ano, em um bar localizado às margens da rodovia GO-309, em Itumbiara, no Sul de Goiás. Uma das investigadas tem um filho com a vítima.

Segundo o Grupo de Investigação de Homicídios do município, o crime foi registrado por câmeras de segurança e as imagens auxiliaram na investigação. Nas imagens, de acordo com a polícia, no dia da tentativa a mulher detida chegou armada ao bar, que estava com outros frequentadores, e atirou contra a cabeça da vítima.

O circuito de câmeras registrou ainda o irmão da suspeita empurrando a vítima, que cai ao solo. O homem ferido consegue correr e pedir socorro. Um dos disparos atingiu o tórax e causou danos em um dos pulmões e o outro no couro cabeludo. No entanto, no momento em que a vítima foi jogada ao chão fraturou três costelas.

Em seguida, a suspeita levanta a arma e a expõe para os presentes, inclusive crianças. De acordo com a polícia isso seria uma forma de intimidação. Outra câmera registrou ainda a suspeita atirando várias vezes contra a vítima, sem se importar com os presentes.

De acordo com o delegado do GIH, Felipe Sala, a vítima contou que no dia do crime ele e a suspeita se encontraram em um evento, conversaram e ela não demonstrou interesse nele.



Neste mesmo local, o homem conheceu duas moças e foram juntos até o bar onde aconteceu a tentativa de homicídio. Novamente, ele se encontrou com a suspeita, que teria sentido ciúmes. “Ela é extremamente fria. A tentativa aconteceu dia 11 e ela comemorou seu aniversário dia 30 como se nada tivesse acontecido”, relatou.

A suspeita possui passagem por roubo e seu irmão por tráfico de drogas e usa tornozeleira eletrônica. No momento da prisão, o investigado portava uma porção de maconha e também responderá por uso de droga para consumo pessoal.

A investigada foi encaminhada para o presídio feminino de Corumbaíba e seu irmão para a unidade de Sarandi.

Felipe explicou ainda que está finalizando o inquérito que será remetido a Justiça e os dois podem responder por tentativa de homicídio.