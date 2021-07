Cidades Laboratório de refino de cocaína é fechado em Itumbiara Um homem de 30 anos foi preso em flagrante

Um laboratório para refino de cocaína foi desarticulado, na noite deste sábado (17), no Bairro Anhanguera, em Itumbiara, no Sul de Goiás. Um homem, de 30 anos, suspeito de ser o responsável pelo local foi preso em flagrante. O Grupo de Repressão a Narcóticos (Genarc) informou que o homem já estava sendo monitorado foi flagrado no momento em que preparava o entorp...