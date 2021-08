Cidades Jovem de Itumbiara é suspeito de planejar massacre em escolas do Rio Grande do Norte Os jovens já teriam inclusive escolhido pela internet as roupas que usariam durante o massacre, segundo informações da especializada

Um jovem suspeito de planejar, junto com um primo, um massacre em duas escolas no Estado do Rio Grande do Norte foi identificado e localizado , neste domingo (15), em Itumbiara, no Sul de Goiás. A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc) informou que, além dos dois primos, pelo menos outros dois jovem faziam parte do grupo que pretendia atacar...