Cidades Itumbiara vacina pessoas com 57 e 56 anos nesta sexta-feira (4) No sábado, serão imunizados os moradores com 55 e 54 anos

Nesta sexta-feira (4), os moradores de Itumbiara com 57 e 56 anos recebem a primeira dose da vacina contra a Covid-19. No sábado (5), a imunização amplia para as faixas etárias de 55 e 54 anos. O secretário de saúde, Guilherme Davi, explica que as pessoas com 58 e 59 anos, que ainda não se vacinaram, devem procurar os locais de vacinação. Nesta sexta e no sábado...