Cidades Itumbiara começa vacinação contra a Covid-19 nesta quarta-feira (20) Cláudia Regina Costa, técnica de enfermagem de 50 anos, foi a primeira a receber a dose do imunizante no município

Itumbiara, município do Sul goiano, começou nesta quarta-feira (20) a vacinação contra a Covid-19, em frente o Centro de Atenção Integrada à Saúde (Cais) da cidade. Cláudia Regina Costa, técnica de enfermagem de 50 anos, foi a primeira a receber a dose do imunizante no município. A cidade recebeu nessa remessa um total de 1990 doses, que serão ministradas em profissionais d...