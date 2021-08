Cidades Homem cai no Rio Paranaíba, em Itumbiara, após ser ejetado de caminhão em acidente Com lesões no abdômen e na face ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Modesto de Carvalho

Seis pessoas ficaram feridas em um acidente, na manhã deste domingo (29), envolvendo um caminhão, duas caminhonetes e um carro de passeio, em cima da ponte da BR-153, na divisa entre Itumbiara, no Sul de Goiás, e Araporã, em Minas Gerais. Após a colisão, uma das vítimas, de 60 anos, foi ejetada do caminhão, caiu no Rio Paranaíba e foi socorrida por pessoas que estavam e...