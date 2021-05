Cidades Homem é preso por tentativa de homicídio qualificado contra ex-cunhado em Itumbiara O suspeito foi localizado e preso preventivamente no presídio de Sarandi

Um homem foi preso, nesta quinta-feira (20), suspeito de tentativa de homicídio qualificado contra o ex-cunhado em Itumbiara, no Sul de Goiás. Segundo a Polícia Civil (PC), no dia 13 de abril a irmã do detido e o ex estavam brigando na porta de uma residência, no bairro Dona Sinica quando o investigado chegou. Neste momento, de acordo com a polícia, o detido sacou ...