Cidades Homem é internado após sofrer ataque de enxame de abelhas em Itumbiara O Corpo de Bombeiros informou que a corporação foi acionada para resgate de vítima que tinha sido atacada por abelhas, mas quando os militares chegaram ao local encontram o homem ainda sendo atacado

Um homem, com aproximadamente 50 anos, foi atacado por um enxame de abelhas europa, na tarde desta quinta-feira (15), em um posto às margens da BR-153, em Itumbiara, no Sul de Goiás. A vítima está internada no Hospital Municipal Modesto de Carvalho (HMMC) do município. O Corpo de Bombeiros informou que a corporação foi acionada para resgate de uma vítima que tinha ...