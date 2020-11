Cidades Hcamp de Itumbiara comemora alta de quatro idosos recuperados da Covid-19 Pacientes com idades entre 69 e 80 anos deixaram a unidade nesta terça-feira (10)

O Hospital de Campanha de Itumbiara comemorou nesta terça-feira (10) a alta de quatro pacientes idosos que recebiam tratamento para a Covid-19. Com idades entre 69 e 80 anos, os idosos fazem parte do grupo de risco. Agora recuperados da doença, os quatro receberam atenção especial dos funcionários na saída do hospital. Entre os recuperados, Lentito Luiz Mariano, de 80 ...