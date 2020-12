Cidades Gavião chega em Itumbiara após viajar mais de mil km preso à grade de proteção de para-choque Depois de ser retirado, o bicho conseguiu voar tranquilamente, sem nenhum ferimento

Um gavião viajou por mais de mil quilômetros, da cidade de Cascavel no Paraná até Itumbiara, neste fim de semana, preso à grade de proteção do para-choque de um carro. O motorista contou que o bicho bateu no veículo durante a viagem, mas que ele havia seguido o trajeto normalmente. Quando deu entrada no hotel para se hospedar, já no destino final, um funcionário do est...