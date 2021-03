Cidades Covid-19: Aglomerações são flagradas em lanchas no Rio Paranaíba, em Itumbiara As embarcações foram apreendidas e levadas para o pátio do Quartel da Polícia Militar

Duas lanchas foram apreendidas, na noite do último sábado (27), em Itumbiara, no Sul de Goiás. Um vídeo enviado ao Departamento de Fiscalização de Posturas e a Polícia Militar (PM) mostrava aglomerações de pessoas nas embarcações no Rio Paranaíba, consumindo bebidas alcoólicas e com som alto. As equipes foram até o local, mas quando chegaram as pessoas já tinham...