Cidades Carga de medicamentos contrabandeados e avaliados em R$ 100 mil é apreendida em Itumbiara Mercadoria foi encontrada nas bagagens de um passageiro de 29 anos, que estava em um ônibus

Uma carga de medicamentos contrabandeados do Paraguai foi apreendida, nesta quarta-feira (20), em Itumbiara, no Sul de Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mercadoria avaliada em cerca de R$ 100 mil foi encontrada nas bagagens de um passageiro, de 29 anos, que estava no ônibus. De acordo com a PRF, os produtos utilizados em estética facial como l...