Buscas por pescador desaparecido em Itumbiara entram no terceiro dia

As buscas por um pescador desaparecido em Itumbiara entram no terceiro dia nesta sexta-feira (27). O Corpo de Bombeiros informou que, na terça-feira (24), o homem saiu para pescar no Rio Paranaíba abaixo da barragem de Cachoeira Dourada e não foi mais visto. A corporação foi acionada na noite de quarta-feira (25) e localizou a embarcação do homem à deriva. Nesta ...