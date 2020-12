Cidades Bombeiros utilizam técnicas de rapel para resgatar homem que caiu dentro de córrego em Itumbiara A vítima teria caído sobre as pedras de uma altura de aproximadamente sete metros

Um homem foi resgatado neste sábado (19) de dentro do Córrego Trindade, em Itumbiara, no Sul de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares utilizaram técnicas de rapel na ação. O homem, de acordo com a corporação, teria caído sobre as pedras de uma altura de aproximadamente sete metros. Os militares imobilizaram a vítima e em seguida a levaram para o hosp...