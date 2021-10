Cidades Bombeiro é agredido por dois homens em Itumbiara durante briga de trânsito; veja Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que os suspeitos começam a xingar e desferir socos contra o militar; Polícia Civil afirma que já começou a investigar o caso

Um oficial do Corpo de Bombeiros foi agredido na manhã deste sábado (16) por dois homens, durante uma briga de trânsito em Itumbiara, no Sul do Estado. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que os suspeitos começaram a xingar o militar, que filmou a ação. Irritados, os dois homens passaram a desferir socos e chutes contra a vítima. Ainda como m...