Após temporal, ruas de Itumbiara ficam alagadas neste domingo (14)

No último domingo (14), a cidade de Itumbiara, no sul goiano, registrou chuva de 62mm após três horas de um temporal. O dado foi confirmado por André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cihmego). Segundo o Corpo de Bombeiros, foram registrados nove pontos de alagamento no município e quatro pessoas foram resgat...