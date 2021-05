Cidades Após denúncia, máquinas caça-níqueis são apreendidas em casa de jogos clandestina em Itumbiara Equipamentos estavam dentro de um cômodo de uma distribuidora de bebidas da cidade

Após denúncia, uma casa que funcionava de forma clandestina para jogos de azar foi fechada nesta terça-feira (18) em Itumbiara, no sul de Goiás. A Polícia Civil (PC) informou que várias máquinas caça-níqueis foram encontradas em um cômodo de uma distribuidora de bebidas que fica às margens do Córrego Trindade, no bairro Santos Dumont. O responsável pelo estabelecimento foi co...