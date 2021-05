Cidades Após denúncia, festa clandestina com mais de 500 pessoas é encerrada no Sul de Goiás Evento era realizado em uma propriedade rural na região de Santa Maria do Meio, entre Itumbiara e Buriti Alegre

Uma festa clandestina com mais de 500 pessoas foi encerrada, na noite do último sábado (29), no Sul de Goiás. O evento era realizado em uma propriedade rural na região de Santa Maria do Meio, entre Itumbiara e Buriti Alegre. Os fiscais do Departamento de Fiscalização de Posturas do município e a Polícia Militar (PM) chegaram ao local após uma denúncia. Segundo o dire...