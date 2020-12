Cidades Adiado pela terceira vez julgamento de vigilante acusado de matar porteiro em Itumbiara Uma advogada que atua na defesa do reú apresentou um atestado, onde informa que tem uma cirurgia marcada para hoje e por isso não pode comparecer ao júri

O julgamento do vigilantes Wallas Gomes de Lima, de 29 anos, acusado de matar o porteiro Guilherme Alves Pereira, de 22, em Itumbiara, no Sul de Goiás, que foi remarcado para esta quinta-feira (3) foi adiado pela terceira vez. Uma advogada que atua na defesa do reú apresentou um atestado, onde informa que tem uma cirurgia marcada para hoje e por isso não pode comparecer a...