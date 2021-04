Cidades Itumbiara já registra 34% mais mortes que no mês de março Abril já tem 82 óbitos por Covid-19. Em março foram 61

Neste mês de abril, o município de Itumbiara já registrou 82 óbitos por Covid-19, um número 34,4% maior que as 61 mortes que aconteceram no último mês de março. Mas o prefeito da cidade, Dione Araújo, afirma que houve uma redução dos casos fatais nos últimos dez dias. Em entrevista pelas redes sociais do Popular, nesta terça-feira (27)m, ele atribuiu o aumento à demor...