Itapaci irá vacinar pessoas com 45 anos ou mais Imunização de grupo terá início nesta terça-feira (8)

A vacinação de pessoas com 45 anos ou mais contra a Covid-19 em Itapaci, a cerca de 223 quilômetros de Goiânia, começa nesta terça-feira (8). Ao longo da última semana, o município fez a imunização do grupo com 50 anos ou mais. A expectativa do prefeito da cidade, Mário José Salles (PSDB), é que mais doses cheguem a cidade no final desta semana, para que eles p...