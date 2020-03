A italiana Alma Clara Corsini, 95 anos, é uma das primeiras pessoas a serem curadas do coronavírus. Ela posou nesta sexta-feira (20) ao lado dos médicos para registrar o momento. O caso aconteceu na província de Modena, no norte do país. A informação é da Gazzetta di Modena.

A internação da senhora começou no último dia 5 de março.

“Sim, sim, estou bem. Eles [OS MÉDICOS]eram pessoas boas que cuidavam bem de mim e, agora, vão me mandar para casa daqui a pouco”, disse Alma à publicação.

Um outro caso de cura aconteceu na região da Lombardia, uma das regiões onde há mais mortes. Trata-se de um idoso de mais de 97 anos curado do coronavírus. Ele recebeu alta nesta semana e conseguiu se recuperar de uma pneumonia.

O número de mortes por causa do novo coronavírus na Itália ultrapassou o da China desde a última quinta (19). Com mais 600 casos em um dia, a Itália tem agora mais de 4.000 mortes. O último dado divulgado pela China foi de 3.249 mortos.