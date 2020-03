Cidades Itália estende quarentena contra o novo coronavírus a todo o país Objetivo é "evitar a movimentação em toda a península, com exceção de casos de urgência, como motivos de saúde ou trabalho

O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, anunciou na tarde desta segunda-feira (9) a ampliação da quarentena para o todo o país. Com isso, as restrições de deslocamento que valiam em províncias no Norte italiano passam a ser adotadas em todo o país. "Não haverá uma 'zona vermelha', uma zona restrita do país e outra não. A Itália estará protegida em todo o seu ...