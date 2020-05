Cidades Isolamento social sobe em Goiás, mas Estado permanece com menor índice do País Levantamento mostra que a taxa subiu 8 pontos percentuais, de 37,49% para 45,91% em uma semana

O índice de isolamento social em Goiás subiu 8,47 pontos percentuais em uma semana. Ainda assim e mesmo no final de semana, a taxa do Estado continua sendo a menor do País. Nesse domingo (17), o Estado registrou índice de 45,91%, segundo levantamento da empresa In Loco, baseado na movimentação de celulares. Em todo o país, pelo menos seis Estado adotaram em alguma...