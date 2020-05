Cidades Isolamento cai para menos de 40% e Goiás é o 2º pior do Brasil Governo estadual e prefeituras apostam em fiscalização mais rigorosa para fazer índice subir para 50% e evitar impacto nos leitos de UTI e no número de internações

Goiás está há pelo menos três dias com índices de isolamento social abaixo dos 40% - patamar considerado o limite do “sinal amarelo” pelo governo estadual para adoção de medidas mais duras de restrição de mobilidade. Nos dias 4 e 5 de maio, a taxa ficou, respectivamente, em 38,3% e 37,3%, a segunda pior do País. É um porcentual abaixo da média nacional, algo que nunca ...