Cidades Irmãs recebem ajuda psiquiátrica após escavarem ao redor de casa durante anos com colher de pedreiro De acordo com vizinhos, o buraco de mais de um metro de altura comprometeu a estrutura de outras residências que já apresentam rachaduras

Duas irmãs idosas com transtornos mentais estão recebendo assistência psiquiátrica do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) depois de escavarem durante anos o terreno onde está a residência delas em Maceió (AL) com uma colher de pedreiro. A "obra" das irmãs causou um grande fosso no local. Segundo a assistente social Adriana Barbosa de Oli...