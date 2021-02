Desaparecidos desde a manhã do dia 27 de janeiro quando saíram para ir a uma praça de Mozarlândia, a 300 km de Goiânia, os adolescentes venezuelanos Johangel Alfonso e Johangelis del Valle Alfonzo, que são irmãos, podem estar no Distrito Federal. A informação foi passada neste sábado a Fernando Ângulo, da ONG Missão Amar Sem Fronteiras (Masf), por um motorista que transporta tijolos. A família, que veio para Goiás em busca de trabalho, tinha chegado à cidade 15 dias antes depois de passar por Boa Vista (RR) e Manaus (AM).

Segundo Fernando Ângulo, os pais dos adolescentes com idade entre 15 e 16 anos, não conseguem entender o que aconteceu porque nunca vivenciaram nenhum problema com os filhos. Os irmãos saíram de casa por volta das 8 horas dizendo que iria a uma pracinha perto e nunca mais foram vistos. Sem trabalho na Venezuela onde passavam por dificuldades, Jose Alfonzo e Johana Vargas decidiram aceitar o convite da irmã dele para tentar a sorte em Mozarlândia onde ela mora há mais de um ano.

A família fez o registro do desaparecimento do casal de jovens na delegacia da Polícia Civil de Mozarlândia e começou a fazer buscas na região. Sem sucesso, os pais voltaram para Goiânia na expectativa de conseguir mais informações sobre o paradeiro dos filhos, que são os únicos do casal. Como a família tinha acabado de chegar à localidade, Jose e Johana ainda não tinham conseguido trabalho.

No Distrito Federal, o motorista que aguardava um carregamento de tijolos para levar até Anápolis, teria sido abordado pelos adolescentes. Em áudio que enviou para Fernando Ângulo, o motorista conta que os dois chamaram a atenção por não falar bem o português. Os irmãos teriam perguntado se ele iria até Anápolis, mas a carona não foi consumada porque o trabalho ainda iria demorar.