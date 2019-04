Vida Urbana Irmãos são detidos após agredirem segurança em Terminal de Trindade De acordo com a Polícia, dupla tentou entrar sem pagar e foi abordada por funcionário

Após tentarem entrar sem pagar no Terminal Rodoviário de Trindade, dois irmãos foram detidos por agredir um segurança que trabalhava no local. De acordo com o Boletim de Ocorrência, o segurança teria pedido que os dois deixassem o local, mas foi agredido e teria reagido batendo nos supostos agressores com um cassetete. O caso foi registrado na noite deste sábado (6). A Políci...