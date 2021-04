Cidades Irmãos morrem em fosso de graneleiro de Jataí Eles trabalhavam na empresa há seis anos e não resistiram à falta de oxigênio no fosso do secador, onde atuavam

Um acidente de trabalho tirou a vida de dois irmãos neste sábado (3) em um armazém de grãos localizado na GO-184, a cerca de 20 quilômetros de Jataí, no Sudoeste de Goiás. Edilson Gomes, de 36 anos, e Enilton Gomes, 35, morreram asfixiados dentro do fosso do secador. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, um dos irmãos entrou no fosso de dez...