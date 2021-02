Cidades Irmão do senador Luiz Carlos do Carmo morre de Covid-19 Luiz Antônio do Carmo tinha 57 anos e deixa dois filhos

O irmão do senador Luiz Carlos do Carmo (MDB), Luiz Antônio do Carmo, de 57 anos, morreu nesta segunda-feira (15) em decorrência da Covid-19. Ele estava internado em UTI em um hospital de Goiânia. Em nota, o senador conta que o irmão, preocupado com a pandemia, ficou por mais de seis meses recluso em uma propriedade na zona rural no interior de ...