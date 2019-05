Vida Urbana Irmão de Marconi Perillo estava em monomotor que se partiu ao meio em pouso forçado no MT Antônio Perillo e outro ocupante sofreram ferimentos leves dentro do avião

O irmão do ex-governador Marconi Perillo, Antônio Perillo, estava em um avião que se partiu ao meio na tarde desta sexta-feira (3), em Mato Grosso. Apesar do susto, ele sofreu apenas ferimentos leves. Segundo a Polícia Civil daquele Estado, o avião em que Antônio estava teve uma pane quando o piloto tentava fazer um pouso forçado no aeroporto de Vila Rica, municí...