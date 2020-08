Cidades Irmã do padre Robson de Oliveira teria recebido depósito de R$ 400 mil de funcionário da Afipe Padre negou que qualquer parente seu tenha recebido dinheiro da associação

O Fantástico apurou que em uma das transações suspeitas da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), presidida pelo reitor do Santuário Basílica de Trindade, Padre Robson, houve o pagamento de R$ 400 mil a um dos diretores dessa instituição que, no mesmo dia, transferiu a quantia para uma irmã do religioso, Adriane Pereira de Oliveira. Na mesma reportagem, o padre negou q...