Cidades Irmã de médico goiano preso acusado de participar de rinha de cães desabafa em rede social Em postagem, Lana Bezerra afirma que “sofrimento é pouco para o que a família está passando”

Atualizada às 11h43. A irmã do médico com registro em Goiás Leonidas Bueno Fernandes Filho preso junto com outras 40 pessoas em uma “rinha” de cachorros em uma chácara em Mairiporã (SP) usou seu perfil no Facebook na manhã desta quarta-feira (18) para desabafar sobre a situação. A dermatologista Lana Bezerra inicia a postagem afirmando que “sofrimento é pouco para o que a família está passando”. Ela afirma que a “condenação, o julgamento sem saber os fatos reais baseados apenas em matér...