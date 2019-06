Cidades Irmã de ator morto pelo sogro pede que fotos de corpos dos familiares não sejam compartilhadas "Isso é desumano em níveis idênticos ao que uma pessoa fez com meus pais e meu irmão", disse Camilla Miguel, que perdeu, de uma só vez, o pai, a mãe e o irmão, o ator Rafael Henrique Miguel

Um trauma gigantesco é como pode se classificar o sentimento de Camilla Miguel. Ela perdeu, de uma só vez, o pai, a mãe e o irmão, o ator Rafael Henrique Miguel, de 22 anos, no domingo, 9. Rafael, o pai, João Alcisio Miguel, de 52 anos, e a mãe, Miriam Selma Miguel, de 50, foram visitar a família da namorada do rapaz no fim de semana. De acordo com informações da Secretar...