Cidades Iris vai às lágrimas ao entregar viaduto na Jamel Cecílio, em Goiânia No fim do mandato e da carreira política, prefeito pretende fazer ao menos três inaugurações por dia, entre obras de Infraestrutura, Educação, Saúde e de Urbanismo

Na reta fim do mandato, e às vésperas da aposentadoria da vida política, o prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), pretende inaugurar ao menos três obras por dia até o dia 31 de dezembro, quando termina o governo. São intervenções nas áreas de Saúde, Educação e Infraestrutura, principalmente, mas também de urbanismo, como praças. Nesta terça-feira (22), no dia em que c...