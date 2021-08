Cidades Iris Rezende tem quadro regular, informa boletim Emedebista de 87 anos deixou a UTI na última quarta-feira (25)

O ex-governador e ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende, de 87 anos, apresenta quadro de saúde regular, nesta sexta-feira (27). O emedebista segue internado no Instituto de Neurologia de Goiânia. Boletim divulgado nesta manhã informa que Iris respira de forma espontânea e apresenta melhora do nível de consciência e interação com os familiares. Na última quarta-feira (25), ...