O ex-prefeito de Goiânia e ex-governador de Goiás, Iris Rezende, se recuperou de um infecção pulmonar e de uma descompensação cardíaca. A informação foi divulgada pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, por meio das redes sociais nesta quinta-feira, 2. De acordo com Caiado, que visitou Iris na quarta-feira, 1º, no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, o ex-prefeito está conciente e já faz planos de voltar para Goiás. Ele é acompanhado pela médica cardiologista, Ludhmila Hajjar.

O governador ainda comemorou a evolução do quadro de Iris. "Volto a Goiás otimista e com muita fé que em breve ele estará conosco", publicou Caiado.

Vista de Dona Iris

Dona Iris, esposa do ex-governador e ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende, de 87 anos, contou, por meio de suas redes sociais, que ele está “fraquinho”. O encontro dos dois, na manhã desta quinta-feira (2), foi por meio de chamada de vídeo. Na postagem, ela disse ainda que Iris manifestou o desejo de voltar para casa. Um boletim atualizado do estado de saúde do político está previsto para ser divulgado nesta tarde.

Quadro clínico de Iris Rezende

O emedebista segue internado no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para onde foi transferido na última terça-feira (31) após 25 internados no Instituto de Neurologia de Goiânia. A transferência foi um pedido da família.

Internado desde o dia 6 de agosto, Iris foi submetido a uma cirurgia para retirada de coágulo após sofrer um acidente vascular cerebral hemorrágico (AVCH). Ele foi entubado e permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por quatro dias.

Após ser extubado, o emedebista foi transferido para um quarto no dia 16, mas retornou para a UTI e foi entubado novamente após sofrer uma convulsão e arritimia cardíaca. Em 25 de agosto, ele voltou para o quarto.