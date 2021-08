Cidades Iris Rezende retorna para a UTI, em Goiânia Segundo boletim, a medida busca um melhor acompanhamento da parte hemodinâmica do político

O ex-governador e ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende, de 87 anos, retornou, nesta terça-feira (31), para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto de Neurologia de Goiânia. Segundo boletim, divulgado no final desta manhã, o retorno busca um melhor acompanhamento da parte hemodinâmica do político. O comunicado informa ainda que Iris respira espontaneamente e s...