Cidades Iris Rezende recebe alta da UTI e vai para quarto Emedebista segue internado no hospital e sem previsão de alta

O ex-governador e ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende (MDB) teve alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no final da manhã desta segunda-feira (16). Ele segue em recuperação em um quarto no Instituto de Neurologia de Goiânia. No entanto, o político segue sem previsão de alta. Ao POPULAR neste domingo, a filha de Iris, Ana Paula Rezende, afirmou que o político poderi...