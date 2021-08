Atualizada às 13h50.

O ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB) deve passar por uma cirurgia neurológica. O político, de 87 anos, foi levado para o Hospital Neurológico, em Goiânia, após reclamar de uma dor de cabeça. Durante a manhã, ele atendeu em seu escritório e comentou sobre o mal-estar.

Em nota, a assessoria de Iris informou que os exames constataram um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico. Ele segue internado na unidade aguardando para o procedimento. De acordo com a assessoria, ele foi por vontade própria para o hospital e está lúcido. No entanto, após a internação, eles não tiveram mais contato com Iris.

Em uma postagem, em suas redes sociais, o governador Ronaldo Caiado (DEM) contou que foi informado pelo neurocirurgião Valter Costa que o procedimento visa drenar um sangramento na região temporal que Iris teve em decorrência do uso de anticoagulantes. “Estou extremamente otimista com o resultado, pois conheço a competência das equipes do Valter e do neurologista Sebastião Eurico. Peço a Deus que Iris se recupere logo, porque ele tem muito a construir em nosso Estado de Goiás. À família, meu carinho, ombro amigo e todo apoio. Vamos juntos em oração superar esse momento!”

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, também escreveu sobre o ex-prefeito. "Estou com pensamento em Deus para que corra tudo bem com o nosso líder @IrisRezendeM, que se encontra no Hospital Neurológico. Quando tive trombose venosa cerebral, no início de 2020, recebi do prefeito Iris sua solidariedade e carinho. Deus o abençoe agora! Mãos dadas", declarou.

O ex-presidente do Banco Central e secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles (PSD), também se manifestou sobre a internação de Iris. "Com tantas vitórias na vida, estou certo de que ele vai vencer mais essa batalha", escreveu em seu perfil no Twitter.

O que é o AVCH

De acordo com o Hospital Israelita Albert Einsteins, o Acidente vascular cerebral hemorrágico (AVCH) se caracteriza pelo sangramento em uma parte do cérebro, em consequência do rompimento de um vaso sanguíneo. Pode ocorrer para dentro do cérebro ou tronco cerebral (acidente vascular cerebral hemorrágico intraparenquimatoso) ou para dentro das meninges (hemorragia subaracnóidea). A hemorragia intraparenquimatosa (HIP), é o subtipo mais comum de hemorragia cerebral, acometendo cerca de 15% de todos os casos de AVC. Os sinais e sintomas são sempre súbitos e podem ser: fraqueza de um lado do corpo, perda da sensibilidade ou do campo visual de um ou ambos os olhos, tontura, dificuldade para falar ou para compreender palavras simples e até mesmo a perda da consciência ou crises convulsivas.

Tratamento

Ainda de acordo com a instituição, o tratamento pode ser cirúrgico ou clínico, dependendo do volume da lesão, da localização e da condição clínica do paciente. Mesmo os pacientes tratados cirurgicamente recebem todo o suporte clínico e de reabilitação. O tratamento cirúrgico visa a retirar o sangue de dentro do cérebro. Em alguns casos, coloca-se um cateter para avaliar a pressão dentro do crânio, que aumenta por conta do inchaço do cérebro após o sangramento. Em algumas situações, o tratamento cirúrgico é decidido por esta medida e não realizado logo na entrada do paciente no hospital, principalmente porque alguns têm um novo sangramento poucas horas depois do primeiro.