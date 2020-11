Cidades Iris Rezende participa de reinauguração da Vila Ambiental no Parque Areião nesta quarta (18) Segundo Gilberto Marques Neto, presidente da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), a reforma custou cerca de R$ 300 mil e o espaço agora amplia as atividades fornecidas à população

